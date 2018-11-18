Справлял нужду в коридоре и едва говорил: СМИ рассказали, как умирал Осин

18 ноября 2018, 18:20

Певец крепко выпивал и перестал за собой следить.

Евгений Осин
Евгений Осин умирал в одиночестве / Скриншот/YouTube

Скончавшийся накануне знаменитый певец Евгений Осин в последние годы признавался в любви журналистке Виктории Петровой, которая назвала себя "музой Осина ".

По словам музыканта, он снова хотел завести семью, детей и быть популярным. При этом Осин начинал заниматься собой, но его хватало на несколько дней, и затем артист снова начинал пить.

Петрова рассказала, что певца очень "подкосила" история с внебрачной дочкой, которую обсуждала вся страна. "Люди избегали общения с ним, а во мне он видел отдушину", — вспоминает Петрова. По словам журналистки, кумир миллионов уходил из жизни глубоко одиноким человеком, мечтающим о внезапном спасении, пишет vesti.ru.

В свою очередь соседи Евгения Осина подтверждают, что в последнее время они редко видели музыканта, он практически не выходил на улицу и никому не открывал дверь.

При этом певец крепко выпивал и опустился до такого состояния, что ходил небритый и непричесанный, не стеснялся встречать гостей в халате на голое тело и справлял нужду прямо в коридоре своей роскошной квартиры.

Певец жаловался, что еле ходит, а из-за постоянных падений на нем живого места нет. Осин, с трудом выговаривая слова, признавался, что беспробудно пьет, потому что рядом с ним нет любящего человека, сообщает ntv.ru.

Напомним, ранее стала известна причина смерти Евгения Осина.

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певец Евгений Осин
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