Евгений Осин: знаменитые хиты и трагический финал яркой звезды 90-х

17 ноября 2018, 22:20

Перед смертью Евгений Осин страдал от цирроза печени и нервного истощения.

Евгений Осин
Евгений Осин / Instagram/Н.Штурм

В Москве 17 ноября умер популярный певец Евгений Осин, который был яркой музыкальной звездой 90-х.

Евгений Осин: биография

Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Дядя Евгения был барабанщиком в ансамбле знаменитого на весь Союз Леонида Утёсова.

С четырнадцати лет Евгений Осин играл на барабанах в школьном ансамбле, затем он пробовал учиться в музыкальной школе, но бросил её, не доучившись.

Собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой "Браво".

Евгений Осин работал в популярных коллективах
Евгений Осин работал в популярных коллективах / Скриншот/YouTube

После ухода из "Браво" Осин создал собственную группу "Авалон", в которой играл на гитаре и пел, и для которой сам сочинял музыку и стихи.

В 1991 году музыкант обратился к репертуару и стилю 1970-х годов. В его репертуаре появились песни, где дворовая романтическая музыка была перемешана с эстрадными ритмами и эстетикой рок-н-ролла 1960-х годов.

Отметим, что Осин также принимал участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина "Голосуй или проиграешь!" в 1996 году. Именно под его песню Ельцин отплясывал на сцене.

Осин страдал от алкогольной зависимости и боролся с ней до последних дней жизни.

В 2017 году стало известно, что по инициативе друзей Осина поместили в центр лечения алкогольной зависимости в Таиланде.

Отметим, что незадолго до смерти Евгений Осин заявил о том, что оказался на грани нищеты. Музыкант пожаловался, что ему нечего есть, поэтому он вынужден продать свою квартиру в Москве.

Евгений Осин
Евгений Осин страдал от алкогольной зависимости / versiya.info

Евгений Осин был в разводе, бывшая жена — Наталья, дочь Агния, 2002 года рождения. Для того, чтобы общаться с ребенком, Осин устроился работать преподавателем музыки в школу, где под его руководством была создана группа "Фишки", в которой выступала его дочь.

Евгений Осин с семьей
Евгений Осин с семьей / Скриншот/YouTube

Причина смерти Евгения Осина

По словам музыкального продюсера Андрея Разина, за несколько недель до смерти Осин жаловался друзьям, что очень плохо себя чувствует, а недавно певец прошел курс лечения в очередной клинике.

Разин рассказал, что Осин страдал от цирроза печени и нервного истощения. Такой диагноз ему поставили медики во время последней госпитализации певца.

Евгений Осин в зените славы
Евгений Осин в зените славы / Скриншот/YouTube

"Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", - рассказал Разин.

Евгений Осин
Евгений Осин страдал от цирроза печени / Скриншот/YouTube

При этом друзья не раз помещали Евгения Осина в реабилитационные центры для лечения алкогольной зависимости, но тот не справлялся и снова срывался.

Евгений Осин
Евгений Осин стал исполнителем ярких хитов / Скриншот YouTube

Самые знаменитые песни Евгения Осина

Особую популярность Осин снискал в 90-х годах со своими хитами: "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Таня+Володя".

Певец также участвовал в таких телевизионных проектах как "Старые песни о главном".

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