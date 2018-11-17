Евгений Осин: знаменитые хиты и трагический финал яркой звезды 90-х

Перед смертью Евгений Осин страдал от цирроза печени и нервного истощения.
В Москве 17 ноября умер популярный певец Евгений Осин, который был яркой музыкальной звездой 90-х.
Евгений Осин: биография
Евгений Осин родился в Москве 4 октября 1964 года. Дядя Евгения был барабанщиком в ансамбле знаменитого на весь Союз Леонида Утёсова.
С четырнадцати лет Евгений Осин играл на барабанах в школьном ансамбле, затем он пробовал учиться в музыкальной школе, но бросил её, не доучившись.
Собственную группу он создал в 1986 году, а с 1988 года руководил коллективом в центре Стаса Намина. В конце 1980-х Осин также сотрудничал с популярной группой "Браво".
После ухода из "Браво" Осин создал собственную группу "Авалон", в которой играл на гитаре и пел, и для которой сам сочинял музыку и стихи.
В 1991 году музыкант обратился к репертуару и стилю 1970-х годов. В его репертуаре появились песни, где дворовая романтическая музыка была перемешана с эстрадными ритмами и эстетикой рок-н-ролла 1960-х годов.
Отметим, что Осин также принимал участие в предвыборной кампании Бориса Ельцина "Голосуй или проиграешь!" в 1996 году. Именно под его песню Ельцин отплясывал на сцене.
Осин страдал от алкогольной зависимости и боролся с ней до последних дней жизни.
В 2017 году стало известно, что по инициативе друзей Осина поместили в центр лечения алкогольной зависимости в Таиланде.
Отметим, что незадолго до смерти Евгений Осин заявил о том, что оказался на грани нищеты. Музыкант пожаловался, что ему нечего есть, поэтому он вынужден продать свою квартиру в Москве.
Евгений Осин был в разводе, бывшая жена — Наталья, дочь Агния, 2002 года рождения. Для того, чтобы общаться с ребенком, Осин устроился работать преподавателем музыки в школу, где под его руководством была создана группа "Фишки", в которой выступала его дочь.
Причина смерти Евгения Осина
По словам музыкального продюсера Андрея Разина, за несколько недель до смерти Осин жаловался друзьям, что очень плохо себя чувствует, а недавно певец прошел курс лечения в очередной клинике.
Разин рассказал, что Осин страдал от цирроза печени и нервного истощения. Такой диагноз ему поставили медики во время последней госпитализации певца.
"Он постоянно жаловался, что у него отнимаются ноги. Тот разгульный образ жизни, которой он много лет вел, привел к трагическому финалу. Сегодня сестра звонила ему, не дозвонилась, поехала к Жене, открыла дом, а он там… Умер в одиночестве, ему не к кому было даже обратиться", - рассказал Разин.
При этом друзья не раз помещали Евгения Осина в реабилитационные центры для лечения алкогольной зависимости, но тот не справлялся и снова срывался.
Самые знаменитые песни Евгения Осина
Особую популярность Осин снискал в 90-х годах со своими хитами: "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Портрет работы Пабло Пикассо", "Таня+Володя".
Певец также участвовал в таких телевизионных проектах как "Старые песни о главном".