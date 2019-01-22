"А вот и он": Анастасия Волочкова рассекретила имя возлюбленного

Анастасия Волочкова показала, своего таинственного "М" / https://www.instagram.com/volochkova_art/?hl=ru

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова, которая 20 января отметила свой День рождения, рассекретила имя своего возлюбленного, которого скрывала на протяжении нескольких месяцев от людских глаз.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram поделилась видео с торжества, под которым призналась, что ее загадочным возлюбленным является мужчина по имени Михаил Борисовский. В ролике Волочкова танцевала около Михаила, а он в караоке исполнял песню Филиппа Киркорова "Просто подари".

"А вот и Он... Тот самый загадочный "М"... Михаил... @borisovskii. В словах песни все сказано", - подписала ролик балерина.

Как оказалось, новым мужчиной Волочковой стал ее старый знакомый звукорежиссер Театра русской песни Надежды Бабкиной и вокалист Михаил Борисовский. Разница у пары в возрасте в 7 лет - Волочковой 43, ее ухажеру 36.

Михаил уже давно подрабатывает звукорежиссером на концертных шоу балерины. Он сопровождает ее в поездках по всему миру, и их уже связывали романтические отношения в 2016 году. Михаил называет Волочкову "шефом", судя по подписи на фото, датированными 2015 и 2016 годами.

Подписчики не оценили откровения балерины, и стали насмехаться над ее танцем, нарядом и прической. Особо внимательные заметили: балерина на телешоу заявила, что имя ее избранника переводится как "царь", только вот Михаил означает "равный, подобный Богу".

"Это вы так танцевали или просто пИсать хотели?", "В волосы твои окунусь… В какие? В синтетическую нашлепку?", "Танцует" она конечно странновато... трогает себя во всех местах... как самка павлина перед спариванием", "Тааак, а через полгода будет новый треш... Я его любила он мной пользовался .... Я ему дала все а он вот так", "Разве это он, тот самый? Но ведь имя Михаил не переводится как царь", - писали юзеры.

Ранее Анастасия Волочкова "засветила" трусы в дерзком мини.