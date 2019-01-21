"Это дно": Анастасия Волочкова "засветила" трусы в дерзком мини

Анастасия Волочкова рассмешила сеть вульгарным фото / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова 20 января отметила свой День рождения, и показала поклонникам свой праздничный наряд.

43-летняя "королева шпагатов" на своей странице в Instagram показала снимок, на котором она позирует сидя на стуле в черном мини-платье с кружевом, которое оказалось настолько коротким, что балерина показала поклонникам свое черное нижнее белье.

"Неужели этот день рождения только раз в году? Но он у меня будет продолжаться целую неделю. И завтра состоится празднование и презентация клипа и новой книги. Спасибо всем, кто меня поздравил и прислал цветы!", - подписала фото артистка.

Подписчики сравнили такой вульгарный наряд с пеньюаром, и призвали балерину одеваться скромнее.

"Трусы обязательно показывать?", "Больше похоже на пеньюар чем на платье для такого торжественного для Вас дня", "Это дно... днище", "Фото из борделя? Весь Настин прикид на это указывает!", - писали юзеры.

Анастасия Волочкова показала праздничный наряд / https://www.instagram.com/volochkova_art/

Ранее Анастасию Волочкову разнесли за фото обвисшей груди без лифчика.