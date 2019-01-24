"Песни ужасные, бездарны": эпатажный музыкальный журналист "разнес" последние треки Пугачевой

Соседов считает последние песни Пугачевой "бездарными" / Скриншот видео с youtube.com

Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов заявил, что последние песни российской певицы Аллы Пугачевой, которые попали в сеть, "ужасные" и "бездарны".

В интервью газете "Вечерняя Москва" Соседов признался: Пугачевой больше не стоит давать концерты, так как выступлениями раз в 10 лет она сама себя уничтожает и разрушает.

"Ее песни последние, ужасные… Они бездарны. Все, что ни вспомню. "Я пою эту песню мужчинам…" Бог мой! О чем все это? Если певица хочет некий месседж передать публике или мужчинам, ну так передай. А этого нет, потому лучше и не пела бы никогда… Или вот еще, вообще ужас. "Поживи в моей шкуре…" Слушай, ну скажи, как можно, если ты живешь в замке, с прислугой, давно забыла, как ездить в метро или ходить в магазин, петь про эту "шкуру"? Ведь это слушают люди, живущие в совершенно иных условиях. Это в их шкуре оказаться бы ей хоть на миг. Неужели непонятно, что это просто неприлично, бесстыдно и бессовестно — живя так, бросать людям такую фразу-издевательство?!", - возмутился критик.

Концерт, который Примадонна запланировала на свое 70-летие, Соседов назвал "костью, брошенной публике".

"Этот концерт — как кость, брошенная публике! "Ну, я знаю, вы меня любите, знаю, чего-то там хотите, ладно, я выйду, что-нибудь вам спою...". Вот так это выглядит на самом деле", - считает Соседов.

Музыкальный критик сравнил выступления Пугачевой и покойного Иосифа Кобзона – по его словам, у Примадонны давно уже "сплошная фанера", а вот Кобзон до последнего выступал вживую.

"Концерт — сплошь фанера, а Кобзон выйдет и две-три песни вживую споет, никакого "плюса", только аккомпаниатор его, Евсюков… И ведь на сборный концерт он мог бы и не ходить, если в больнице лежит. Но он не мог не прийти. Вот это уровень служения искусству! И сравни это с тем, что сейчас происходит. Уже на концерте к 60-летию Примадонны была сплошная фанера", - отметил критик.

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