"Вы совсем обезумели!": на Пугачеву и Галкина ополчились из-за фото пятилетней дочки Лизы

Лиза Галкина в свадебном платье нарвалась на критику / instagram.com/elizaveta_galkinaaa

Лиза Галкиной у себя в Instagram выложила фото, на котором позирует на подиуме в свадебном наряде.

На снимок подписчики отреагировали неоднозначно: многие заявили, что образ невесты 5-летней Лизе на себя примерять рановато.

"Родители, вы совсем обезумели, обрядили ребенка в свадебное платье на потеху", – пишет lanamark913. "Рановато", – вторит ей guzenochka. "Неет, это слишком… Не надо такой наряд", – просит irina_zhalimene.

"Не нравится. Выставлять ребенка в образе невесты… бред. Родителям – большой минус", – написала glavinskaialiudmila. А lida.kontareva отмечает: "Не надо бы так ребенка наряжать. Как будто невеста – карлик. В обычной одежде для детей она прелестна!"

При этом некоторые отметили, что любая девочка мечтает надеть свадебное платье, сколько бы лет ей не было.

Тем временем у фото уже почти 3,5 тысячи лайков.

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