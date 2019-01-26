"Пир во время чумы": Пугачеву распекли из-за концерта за 40 миллионов

Алла Пугачева / соцсети

Юбелейный концерт к 70-летию Аллы Пугачевой обойдется российскому бюджету в 40 млн руб.

Как сообщает портал Дни.Ру, госпомощь затребовала компания "Вертолеты России", которую возглавляет бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков.

"Прошу Вас оказать финансовую помощь ИП Пугачева Алла Борисовна в размере 40 000 000 (сорока миллионов) рублей (без НДС) за счет лимита на спонсорство", - говорится в обращении.

Известный блогер Лена Миро прокомментровала "спонсорство" концерта Примадонны в своем ЖЖ. Миро возмутилась, что россияне всем миром собирают деньги на лечение больных детей - а тут такие деньги из бюджета уходят на чествование Аллы Пугачевой.

"Старая бабка лупит всю жизнь бабло. Пропагандирует образ брошенной гулящей бабы. Сожительствует с непонятной ориентации мужиками, годящимися ей во внуки! И ей - спонсорскую помощь от государственного оборонного предприятия?!" - недоумевает Миро.

По словам блогера, это "кощунственно, пир во время чумы".

Ранее астролог Влад Росс спрогнозировал, что причиной смерти Аллы Пугачевой могут стать инфаркт или инсульт.