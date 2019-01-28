Возлюбленной Александра Цекало оказалась актриса Голливуда

Цекало планирует жениться на новой возлюбленной / Фото: kp.ru

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало заявил, что развелся со своей женой Викторией Галушкой, которая приходится родной сестрой певице Вере Брежневой, и теперь состоит в отношениях с девушкой по имени Дарина Эрвин.

57-летний Цекало старше красотки на 20 лет, их познакомил Игорь Жижикин, который часто работает в Голливуде, передает "СтарХит".

Как разузнали журналисты, Дарина сыграла несколько эпизодических ролей в голливудских фильмах и сериалах: в одной из серий "Идеального убийства", в романтической комедии "Кое-что на день рождения" с Шэрон Стоун в главной роли.

Кроме того, Эрвин работала в одном из театров Лос-Анджелеса, Theater 68, пока он не закрылся. Известно, что Дарина увлекается рисованием — она часто изображает на холстах обнаженных людей.

Дарина Эрвин / http://www.starhit.ru

По словам фотографа Филиппа Калмбача, Дарина уже давно живет в Лос-Анджелесе.

"Знаю, что ее папа кореец, а мама русская. У нее также есть близкие родственники в Казахстане. Дарину в Корее считают очень красивой. Популярный в стране портал с удовольствием публиковал ее фото. Фамилию Эрвин она взяла, уже став взрослой. Какая фамилия у нее была раньше — не знаю", — говорил фотограф.

Как сообщили инсайдеры "Экспресс-газете", свадьба Цекало и Эрвин намечена на март.

Возлюбленная Цекало Дарина Эрвин / instagimg.com

Напомним, впервые Цекало заподозрили в измене жене осенью 2018 год – тогда шоумен в ресторане в центре Москвы отдыхал с друзьями и в компании брюнетки, к которой не стеснялся проявлять чувства.

Отметим, в браке Цекало и Галушка состояли с 2008 года, у них родилось две детей.

Ранее СМИ распространили фотографии и информацию, что Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.