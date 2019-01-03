Цекало встретил Новый год в Риме с таинственной спутницей – СМИ

Российский шоумен и продюсер Александр Цекало встретил Новый 2019 год в Риме в компании неизвестной брюнетки.

Как сообщает издание StarНit, 57-летний Цекало улетел в Италию без своей жены Виктории Галушки, которая приходится родной сестрой певице Вере Брежневой.

Папарацци сделали фотографии, как шоумен гуляет с девушкой по Риму и открыто демонстрирует ей знаки внимания. Пара на улице держалась за руки, обнималась и целовалась. Продюсер со спутницей посещали исторические места Рима, смотрели достопримечательности и вели себя, как влюбленная пара.

СМИ подметили, что Цекало проводит рождественские каникулы без жены Виктории, с которой воспитывает двоих детей. Отмечается, что ранее продюсера уже замечали в копании этой брюнетки восточной внешности.

Напомним, ранее СМИ сняли видео, как Цекало проводит время с брюнеткой в одном из ресторанов Москвы.