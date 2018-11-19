Целовал и обнимал: Александра Цекало "словили" на измене сестре Брежневой: провокационное видео

Александр Цекало изменил Виктории Галушке / https://www.cosmo.ru

Российского шоумена и продюсера Александра Цекало поймали на измене сестре Веры Брежневой.

Знаменитость сняли на видео в одном из ресторанов в центре Москвы. Там Цекало ужинал в компании друзей и молодой брюнетки, которую он обнимал, прижимал к себе, шептал что-то на ухо и целовал, передает издание "СтарХит".

Цекало целовал брюнетку / http://www.starhit.ru

Цекало провел вечер с незнакомкой / http://www.starhit.ru

Заведение пара покинула вместе около часа ночи, кем же является брюнетка, пока что неизвестно.

Напомним, Цекало женат на сестре Веры Брежневой Виктории Галушке, они воспитывают двоих детей.

Ранее в сети появилось видео, как муж Ани Лорак развлекался с незнакомкой в караоке-баре.