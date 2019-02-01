Мрачный клип в стиле нео-нуар: группа "Агонь" представила видео от Radioaktive Films

"Агонь" выпустили новый трек "Найди меня" / Пресс-служба

Эпатажная украинская группа "Агонь" продолжает подогревать интерес к новому альбому "Закладка".

Коллектив выпустил клип на песню "Найди Меня" из провокационной трилогии, состоящей из ранее выпущенных "Всем F***k" и "Некружит".

Для съемок нового видео артисты пригласили режиссера Val Semko и команду всемирно-известного продакшена Radioaktive Films, чьи смелые, новаторские работы для Coldplay, DJ Shadow, Foals, Tame Impala, MØ поражают воображение зрителя.

Для клипа "Найди Меня" режиссер выбрал мрачный сеттинг в стиле нео-нуар, в который поместил вечную историю о любви.

"Осознание важности чего-то приходит к нам только тогда, когда мы это теряем. Чем больше мы заменяем чем-то общение с живыми людьми, тем меньше места остается для теплоты. Прежде, чем мы окончательно превратимся в холодных роботов, я бы хотел напомнить людям о важности человеческих чувств", отметил режиссер.

Идеи для клипа команда брала отовсюду: фильмы "Бегущий по лезвию" и "Тихоокеанский рубеж", киберпанк аниме вроде Neon Genesis Evangelion.

Сам клип снимали на заброшенном заводе.

"К сожалению, в Киеве еще достаточно мест, которые выглядят так, будто роботы уже захватили наш мир", - добавил Semko.

Сингл "Найди меня" продолжает общий вектор нового альбома - качевый бит и саунд на стыке сразу нескольких жанров: от рока и панка до хип-хопа и электроники.

Ранее Джамала выпустила новый англоязычный трек.