Завяли помидоры: Леди Гага отменила свою помолвку

Перспектива нового брака певицы накрылась медным тазом, судя по всему.
Известная американская поп-певица Леди Гага и ее менеджер Кристиан Карино отменили помолвку.
Такое сообщение опубликовал журнал People со ссылкой на собственные источники.
"Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются", — рассказали они, уточнив, что Гага и Карино расстались некоторое время назад.
Напомним, ранее Леди Гага поделилась пикантными снимками. До этого стало известно, что певица заработала 80 млн долларов США.