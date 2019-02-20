Завяли помидоры: Леди Гага отменила свою помолвку

Леди Гага и Кристиан Карино / Сплетник

Известная американская поп-певица Леди Гага и ее менеджер Кристиан Карино отменили помолвку.

Такое сообщение опубликовал журнал People со ссылкой на собственные источники.

"Из этого просто ничего не вышло. Отношения иногда заканчиваются", — рассказали они, уточнив, что Гага и Карино расстались некоторое время назад.

Напомним, ранее Леди Гага поделилась пикантными снимками. До этого стало известно, что певица заработала 80 млн долларов США.

