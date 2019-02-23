Кайли Дженнер раскрыла правду о пластических операциях

Кайли Дженнер считает: чтобы стать красивой, можно не прибегать к пластике / https://www.instagram.com/kyliejenner/

Американская модель и молодая мама Кайли Дженнер отрицает, что когда-либо пользовалась услугами пластических хирургов.

Юная миллионерша возмущена тем, что ей и членам ее семьи приписывают постоянные изменения во внешности благодаря ножу хирурга.

Однако, сама Кайли заверяет: она боится операций, и призналась, что для коррекции внешности использует филлеры - препараты, которые вводятся в ткани лица и тела путем инъекций, и разглаживают мелкие мимические морщины, корректируют форму и объем губ, овала лица и контуров тела.

"Люди думают, что я легла под нож и полностью перекроила свое лицо, а ведь это совсем не так. Я боюсь! И никогда бы этого не сделала. Они просто не понимают, что хорошей прически, макияжа и, например, филлеров вполне достаточно", - призналась Дженнер журналу Paper.

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