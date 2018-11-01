Сестры Кардашьян-Дженнер восхитили откровенными нарядами в стиле моделей шоу Victoria's Secret

Американская звезда реалити-шоу, актриса, фотомодель Ким Кардашьян вместе с сестрами удивила оригинальными нарядами на Хэллоуин.

Ким, Кортни, Хлое Кардашьян, Кендалл и Кайли Дженнер примерили образы моделей шоу Victoria's Secret. К слову, девушкам предоставили реальные подиумные образы и настоящие крылья.

Девушки устроили фотосессию на улице Лос-Анджелеса в нижнем белье и с огромными пушистыми крыльями.

"Спасибо Victoria's Secret за то, что предоставили нам эти подиумные образы и настоящие крылья на вечеринку! Для многих из нас мечта стала реальностью - мы "ангелы" Victoria's Secret, пусть всего на одну ночь! Ну, а Кендалл в очередной раз попрактиковалась в ношении крыльев", - подписала фото Ким.

Ранее Ким Кардашьян разделась для эротического журнала.