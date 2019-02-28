Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов фигурой в бикини

Певица похвасталась формами на отдыхе в ОАЭ.
Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась с мужем Эдгаром Каминским и детьми Лаурой и Леонардом отдыхать в ОАЭ, и отмечать день рождения супруга.
На своей странице в Instagram знаменитость показала снимки, на которых она продемонстрировала свою стройную фигуру в зеленом бикини.
Поклонники восхитились и фигурой певицы, и ее пляжным нарядом, оставив ей десятки комплиментов.
"Слава! Вы очень красивы! И фирна шикарная, очень женственная!", "Славочка, ты неотразимая", "Шикарная девушка! Прекрасная жена и мама", "Слава, вы очень женственная! И не скажешь, что мать двоих деток", - писали юзеры.
Ранее Слава Каминская шокировала поклонников танцами под Бузову.