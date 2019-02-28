Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов фигурой в бикини

28 февраля 2019, 02:14

Певица похвасталась формами на отдыхе в ОАЭ.

Слава Каминская
Слава Каминская показала фигуру в бикини / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась с мужем Эдгаром Каминским и детьми Лаурой и Леонардом отдыхать в ОАЭ, и отмечать день рождения супруга.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимки, на которых она продемонстрировала свою стройную фигуру в зеленом бикини.

Поклонники восхитились и фигурой певицы, и ее пляжным нарядом, оставив ей десятки комплиментов.

"Слава! Вы очень красивы! И фирна шикарная, очень женственная!", "Славочка, ты неотразимая", "Шикарная девушка! Прекрасная жена и мама", "Слава, вы очень женственная! И не скажешь, что мать двоих деток", - писали юзеры.

Слава Каминская
Слава Каминская отправилась с семьей на отдых в ОАЭ / https://www.instagram.com/babaslavka/

Ранее Слава Каминская шокировала поклонников танцами под Бузову.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НеАнгелы Слава Каминская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

02:14
Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов фигурой в бикини
01:42
Киев подписал с Москвой протокол о вылове рыбы в Азовском море
01:25
Эксперт рассказал, как "перезагрузить" органы власти в Украине
01:02
"Заставили раздеться": крымские чиновники жестко подрались с ростовскими полицейскими
00:39
На Западе Зеленского стали воспринимать всерьез – политолог
00:16
"Это полная ж*па": член жюри нацотбора Евровидения рассказал о гастролях в России Видео
27 февраля, среда
23:54
Гладковский о контрабандистах запчастей из РФ: с риском для жизни они выполняют важную миссию Видео
23:25
Путин поблагодарил зеленых человечков за участие в аннексии Крыма Видео
22:59
Зеленский встретился с представителем Госдепа Волкером Фото
22:37
Imagine Dragons Видео досье
22:26
"Вы нам неинтересны": Порошенко на митинге поссорился с экс-бойцом АТО Видео
21:43
"Ты негодяй, кнопка, бл*дь": Кернес поставил на место возмущенных повышением цен на проезд Видео
21:31
В НФ предложили передать материалы по "Укроборонпрому" в уже созданную ВСК
21:20
"И этот на шапке спалилися": разъяренный Порошенко сорвал головной убор у девушки из толпы Видео
21:12
Организаторы Евровидения отреагировали на отказ Украины от конкурса Видео
21:09
Сын Гладковского подал в суд на программу Наші гроші
20:30
"Евродопобачення": в соцсетях негодуют после отказа Украины от участия в Евровидении-2019 Видео
20:17
Пакистан сбил два самолета индийских ВВС Видео
19:34
Кириленко недоволен отказом НОТУ от участия в Евровидении-2019 Видео
19:29
Зеленскому предсказали победу над любым соперником во втором туре выборов
19:11
"Занимаемся непонятным": советник Порошенко по экономике решил уволиться Видео
18:45
Астролог предупредила об угрозах первых дней марта-2019 Видео
18:31
В СБУ не готовы сажать за контрабанду российских запчастей для армии Видео
18:22
Украина не поедет на Евровидение в 2019 году
18:07
Экс-министр спрогнозировал, как кончится история России
18:05
Производители "Калашникова" создали революционный беспилотник - The Washington Post
18:03
"Комар носа не подточит": Порошенко решил всех успокоить
17:47
У Порошенко из-за Бигуса все пошло через жопу мнение
17:10
В КГГА отчитались о зачистке еще одной центральной улицы от наружной рекламы
17:03
"Достойная замена Maruv": из-за скандала вокруг нацотбора на Евровидение-2019 появились стебные мемы Фото
17:01
"Рот закрой, щенок!" ровенчанина-инвалида призвали в армию по подложным документам
16:55
Яценюк обсудил с Волкером ситуацию в Украине накануне выборов
16:45
"Эта поездка не наша": Brunettes Shoot Blondes отказались от участия в Евровидении-2019 Видео
16:15
СМИ узнали, как Янукович вывел из Украины миллионы долларов Видео
16:09
"Гордость на всю жизнь": Анастасии Приходько припомнили участие на Евровидении от России Видео
16:01
Луценко одобрил контрабанду военной техники из России
15:30
Кабмин поручил НОТУ внести изменения в правила отбора на Евровидение
15:28
Зеленский намекнул, что посадит Порошенко в случае своей победы на выборах
15:06
"Полицейское чмо": Ницой поскандалила с копами из-за русского языка
14:54
"Пожирает энергию": психолог назвала главную проблему ХХI века Видео
14:53
Доверенным лицом Порошенко на выборах стал известный матершинник
14:49
"Начищу звезду и поеду спасать!": Андрей Данилко отреагировал на отказ Kazka ехать на Евровидение
14:40
Валюта, стволы и антиукраинские книги: Правоохранители "накрыли" фирму священника бывшей УПЦ МП Фото
14:15
Синоптик рассказала, с какой погоды в Украине начнется весна Видео
14:09
В Германии суд взялся за террориста-племянника путинского пропагандиста Киселева
14:02
"Паки, паки, херувимы": блогер придумал хит для выступления Порошенко на Евровидении-2019
13:59
В Киеве выступит один из лучших бизнес-тренеров Европы новости компании
13:53
В стиле Playboy: Анна Седокова завела сеть откровенным фото в нижнем белье
13:39
Скандал в оборонке: У Путина рассказали о причастности РФ к контрабанде ради нужд украинской армии
13:38
Астролог рассказал, кого следовало бы отправить на Евровидение-2019
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться