Слава из "НеАнгелов" покорила фанатов фигурой в бикини

Слава Каминская показала фигуру в бикини / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская отправилась с мужем Эдгаром Каминским и детьми Лаурой и Леонардом отдыхать в ОАЭ, и отмечать день рождения супруга.

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимки, на которых она продемонстрировала свою стройную фигуру в зеленом бикини.

Поклонники восхитились и фигурой певицы, и ее пляжным нарядом, оставив ей десятки комплиментов.

"Слава! Вы очень красивы! И фирна шикарная, очень женственная!", "Славочка, ты неотразимая", "Шикарная девушка! Прекрасная жена и мама", "Слава, вы очень женственная! И не скажешь, что мать двоих деток", - писали юзеры.

Слава Каминская отправилась с семьей на отдых в ОАЭ / https://www.instagram.com/babaslavka/

Ранее Слава Каминская шокировала поклонников танцами под Бузову.