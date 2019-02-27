Ванесса Паради показала клип, снятый в Киеве

27 февраля 2019, 13:10

Песню певица назвала в честь столицы Украины.

Ванесса Паради представила клип, снятый в Киеве

Французская певица и актриса Ванесса Паради представила новый клип на песню Kiev, снятый в Киеве.

Ролик появился на официальном YouTube-канале певицы. Трек об украинской столице вошел в последний альбом Паради Les Sources, который вышел в 2018 году.

В клипе Паради ходит по заснеженному лесу, вспоминая горячие поцелуи своего возлюбленного, которые остались далеко позади. В конце ролика после скитаний, певица выходит на поляну с видом на Лаврскую колокольню.

Ранее победительница Евровидения-2018 Нетта Барзилай показала клип, снятый в Киеве.

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Ванесса Паради
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