"Никто тебе не поможет": на Злату Огневич напали возле ее дома

На Злату Огневич напали возле ее дома / https://www.instagram.com/zlata.ognevich/

Неизвестный мужчина напал на украинскую певицу и экс-нардепа от Радикальной партии Злату Огневич прямо у ее дома.

Деталями инцидента артистка поделилась на своей странице в Instagram. По словам певицы, этот мужчина преследует ее уже два года, и он перешел от слов к действиям. Когда Огневич выходила из машины, неизвестный схватил ее за руку, она пыталась вырваться, но нападающий держал ее крепко. Сумел оттащить от артистки мужчину ее водитель, и не отпускал его до приезда полиции.

"Сегодня случилось то, чего я так долго ждала. И не ожидала. На меня напали у моего же дома. Не знаю теперь, что с этим делать. Я знаю, что человек, который это сделал, сейчас смотрит. И я очень прошу оставить меня в покое. Не преследовать меня больше, потому что все это выльется в очень нехорошую для тебя историю", - рассказала певица.

Также она показала, как выглядит мужчина, который выследил ее у дома, и схватил ее за руку.

"Ты так не поступай со мной. Я не отстану от тебя никогда в жизни. Никто тебе не поможет", - заявил мужчина на видео.

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