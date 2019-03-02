"Какая старая": Таисия Повалий шокировала сеть снимком без фотошопа

Таисия Повалий удивила сеть новым фото / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий удивила поклонников своим внешним видом на последнем фото.

54-летняя певица поделилась на своей странице в Instagram снимком, на котором она запечатлена с российским певцом Николаем Басковым.

"Мой друг!", - подписала фото певица.

Поклонники удивились внешности Повалий – на ее лице отчетливо заметен толстый слой грима, который вовсе не красит артистку, и указали на явные изменения в ее внешности.

"Извините, но не могу не сказать: вам так утяжелили подбородок, что вся красота и линия гармонии ушла", "У кого-то штукатурка посыпалась", "Капец какая Повалий старая", "Но Повалий очень перестаралась с операциями и уколами на лицо. Лица у нее просто нет, восковая фигура", - писали юзеры.

Таисия Повалий позировала с Николаем Басковым / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Ранее Таисия Повалий решила установить в доме в Киеве умную сантехнику.