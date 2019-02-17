"Музыкальное биде": Повалий решила установить в доме в Киеве умную сантехнику

Таисия Повалий решила обустроить киевский дом / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Известная украинская певица Таисия Повалий, которая после Революции достоинства преимущественно живет и гастролирует в России, решила оснастить свой дом в Киеве умной сантехникой.

"Меня особенно потрясла управляемая с компьютера сантехника, которую я увидела недавно в гостях у своих знакомых. Решила обзавестись такой же. Начну с дома в Киеве и, если понравится, установлю везде", - рассказала артистка изданию Собеседник.

Повалий отметила, что такую сантехнику используют многие ее коллеги. Сама же исполнительница решила отдать предпочтение товарам корейского производства. В частности, остановила свой выбор на термостатическом кране, также умной душевой кабине, которая помогает свести к минимуму потери воды, и сама подбирает оптимальную температуру.

"С этим душем можно даже разговаривать. Говоришь "т¬еплее", "сильнее", и поток воды автоматически регулируется. Про подсветку, функции гидромассажа и парообразования, два десятка вариантов напора струи и музыкальное сопровождение я уже и молчу", — похвасталась артистка.

Повалий призналась, что не смогла удержаться от покупки музыкального биде. В сантехническом устройстве имеется ночная подсветка, система воздушного дезодорирования, подогрев для ног и даже музыкальная система, которая автоматом включается, когда рядом находится человек.

Ранее Таисию Повалий заподозрили в увлечении пластикой.