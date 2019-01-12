"Что случилось с лицом?": Таисию Повалий заподозрили в увлечении пластикой

Таисия Повалий заметно изменилась, считают фанаты / Дни.ру

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий удивила поклонников внешним видом.

54-летняя певица поделилась на своей странице в Instagram видео, на котором она в машине покачивает головой под песню Duran Duran - Come Undone. Артистка одета в черный гольф, меховую шубу, образ дополнила серьгами и ярким макияжем.

"Кайфую", - кратко подписала ролик певица.

Подписчики признались, что сперва артистку на видео не узнали, и стали гадать, зачем она пытается сохранить молодость у пластического хирурга.

"Зачем себя так уродовать? Вопрос один! Такая классная была женщина. Что с Вами?", "У Вас у всех что один пластический хирург? Все друг на друга теперь похожи, клоны пулят", "Ээээ… это вы, Таисия? Не узнать просто, другое лицо", "Сильно изменились…", "Была у вас на концерте в Питере два года назад, была просто красотка, а сейчас что случилось с лицом?", - писали юзеры.

Ранее Таисия Повалий шокировала видом без макияжа.