"Какая страшная и старая": Таисия Повалий шокировала видом без макияжа

Артистка поделилась селфи с самолета.
Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий удивила фанатов внешним видом.
Певица поделилась на своей странице в Instagram фото из самолета.
"Ранний вылет! Полетели!", - подписала селфи певица.
Подписчики едва узнали Повалий без макияжа, и раскритиковали ее за постаревший вид.
"А я вообще не узнала без ресниц и теней", "Какая страшная и старая", "Она за деньгами сбежала с родины. Уродина даже после пластических операций. Люди ее ненавидят", - писали юзеры.
Отметим, что вскоре негативные комментарии артистка удалила, оставив лишь комплименты.
Ранее Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление.