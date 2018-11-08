"Какая страшная и старая": Таисия Повалий шокировала видом без макияжа

Таисия Повалий ужаснула фанатов внешним видом / https://www.instagram.com/tpovaliyofficial/

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий удивила фанатов внешним видом.

Певица поделилась на своей странице в Instagram фото из самолета.

"Ранний вылет! Полетели!", - подписала селфи певица.

Подписчики едва узнали Повалий без макияжа, и раскритиковали ее за постаревший вид.

"А я вообще не узнала без ресниц и теней", "Какая страшная и старая", "Она за деньгами сбежала с родины. Уродина даже после пластических операций. Люди ее ненавидят", - писали юзеры.

Отметим, что вскоре негативные комментарии артистка удалила, оставив лишь комплименты.

Ранее Таисия Повалий во время концерта в Кремле сделала скандальное заявление.