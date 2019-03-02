Слава из "НеАнгелов" показала идеальные формы в мини-бикини

2 марта 2019, 16:21

Певица обладает фигурой на зависть хейтерам.

Слава Каминская
Слава Каминская отправилась с семьей на отдых / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала идеальные формы в купальнике с роскошного курорта Саадият (ОАЭ).

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором она позирует на фоне Персидского залива в черном бикини.

"Знатокам "фотошопа" вопрос. Что я наделала?", - подписала фото

Поклонники тут же стали угадывать: талию, ноги, грудь, но, как оказалось, артистка не редактировала ни одну часть своего тела, и подписала так снимок лишь в ответ на комментарии хейтеров под предыдущими фото, которые не могут поверить, что у певицы действительно такая шикарная фигура, как на снимках.

"Красоту ничем не испортишь! Особенно на таком фоне", "Уменьшила талию справа, объем ног, цвет песка, размер тени", "Красотка! Вроде все как есть", "Просто богиня, эх...", - писали юзеры.

Слава Каминская
Слава Каминская показала идеальную фигуру / https://www.instagram.com/babaslavka/

Ранее Слава Каминская покорила фанатов фигурой в бикини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Группа НеАнгелы Слава Каминская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

17:04
Выборы-2019: стало известно, сколько ЦИК планирует потратить на печать бюллетеней
16:57
Под Киевом пьяный полицейский за рулем иномарки насмерть сбил человека на переходе Видео
16:34
"Нехватка витамина": эксперт назвал возможную причину нежелания работать Видео
16:25
В Крыму потроллили Климкина: пригласили отпраздновать годовщину аннексии полуострова
16:21
Слава из "НеАнгелов" показала идеальные формы в мини-бикини
16:09
"Очень крупное ДТП": под Москвой в аварии пострадали украинцы
16:08
Скандал в Ровенской области: врачей обвинили в смерти младенца в утробе матери Видео
15:51
Эксперт прокомментировал слова Климкина о "более украинском" Крыме
15:36
Скончался известный украинский писатель и сценарист
15:18
Даша Астафьева откровенно призналась о запретах в сексе Видео
15:10
"Убивай его нах*й!" В Херсоне произошла массовая драка между радикалами и ветеранами АТО Видео
15:03
В США рассказали, когда в Украину прибудут подержанные катера класса Island Видео
14:57
"Смотрю на фото и удивляюсь": Ани Лорак смутила поклонников новым нарядом
14:41
"Штирлиц" сообщил об уничтожении командира мотострелков "ДНР"
14:39
"Вставай, Донбасс": в Харькове сорвали концерт соавтора гимна "ДНР" Видео
14:36
"Какая старая": Таисия Повалий шокировала сеть снимком без фотошопа
14:25
Оккупанты отреагировали на требование Нафтогаза по компенсациям
13:57
"Убийство младенца": в Киеве в пакете выбросили новорожденную девочку Фото
13:56
Синоптики рассказали, где в Украине ударят морозы до –15° Видео
13:27
На Житомирщине в доме найдены мертвыми четверо мужчин: названа возможная причина гибели
13:24
"Он просто озверел": Порошенко хлопнул девушку по лицу Видео
12:56
"Потап разрешает это показывать?": Настя Каменских разочаровала фанатов фото в нижнем белье
12:55
"Губят мужчин": психолог назвала опасные типы женщин Видео
12:27
"В его доме пожар": Лукашенко распек Порошенко из-за Донбасса
12:26
Знала дату своей смерти: внезапно умерла участница "Битвы экстрасенсов" Симона Бородина
12:11
Как Лукашенко пытается увернуться от крепких объятий Кремля мнение
12:01
Вице-адмирал НАТО назвал необычное оружие Путина Видео
11:31
Maruv превратилась в блондинку и спела песню Siren Song под гитару Видео
11:21
Вице-президент "Карпат" спел матерную песню и уволился
10:47
Девушка дня Instagram: сексуальный блогер с идеальными формами Саша Шамко Фото
10:45
"Закопала живого младенца": на Одесчине мать убила новорожденную дочь Видео
10:38
Россия – это отсталая страна, которая вооружается до зубов мнение
10:15
Садовый раскрыл, о чем говорил с Зеленским Видео
10:05
Умер российский нобелевский лауреат Жорес Алферов
09:50
Порошенко рассказал о "нерадужных" последствиях плана Путина по Донбассу Видео
09:43
"Неблаговидные дела": Аваков рассказал о сотрудничестве СБУ и радикалов
09:24
В Крыму бушевал ураган: сорваны крыши, повалены деревья Фото
09:09
Порошенко отдал приказ по бойцам на передовой
08:48
Нардеп рассказал, как Порошенко поссорился с рядом стран НАТО
08:46
Какие "газовые" проблемы ждут Украину мнение
08:10
Рыбные котлеты: самые вкусные рецепты котлет из разной рыбы
07:58
Варфоломей принял важное решение по автокефалии ПЦУ
07:37
"Красиво выйти из игры": политолог объяснил, зачем Садовый снял кандидатуру в пользу Гриценко Видео
07:35
В посольстве РФ в США станцевали украинский танец
07:16
Как рушится мечта Порошенко мнение
07:14
Каковы шансы у Порошенко снова стать президентом: мнение экспертов
06:29
Астролог рассказал, какой будет весна и погода на майские в этом году
05:54
Страшнее Нибиру: к Земле несется дуэт смертоносных планет Видео
05:10
Подарки на 8 Марта: что кому подарить, чтоб не прогадать – советы экспертов Видео
04:32
Экс-министр раскритиковал инициативу властей по ФОПам
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться