Слава из "НеАнгелов" показала идеальные формы в мини-бикини

Слава Каминская отправилась с семьей на отдых / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская показала идеальные формы в купальнике с роскошного курорта Саадият (ОАЭ).

На своей странице в Instagram знаменитость показала снимок, на котором она позирует на фоне Персидского залива в черном бикини.

"Знатокам "фотошопа" вопрос. Что я наделала?", - подписала фото

Поклонники тут же стали угадывать: талию, ноги, грудь, но, как оказалось, артистка не редактировала ни одну часть своего тела, и подписала так снимок лишь в ответ на комментарии хейтеров под предыдущими фото, которые не могут поверить, что у певицы действительно такая шикарная фигура, как на снимках.

"Красоту ничем не испортишь! Особенно на таком фоне", "Уменьшила талию справа, объем ног, цвет песка, размер тени", "Красотка! Вроде все как есть", "Просто богиня, эх...", - писали юзеры.

Слава Каминская показала идеальную фигуру / https://www.instagram.com/babaslavka/

Ранее Слава Каминская покорила фанатов фигурой в бикини.