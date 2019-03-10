"Минус 5 килограмм": Слава Каминская поделилась действенным способом похудения

10 марта 2019, 03:37

Певица решила похудеть с помощью интервального голодания.

Слава Каминская
Слава Каминская рассказала о своем способе похудения / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, как будет приводить свою фигуру в идеальную форму.

На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что при росте 173 сантиметра весит 56,5 килограмм, поэтому намерена сбросить пару килограмм с помощью интервального голодания.

Певица рассказала, что ее мама уже месяц питается в режиме 18/6: 18 часов ничего не кушает вообще, а 6 часов ест абсолютно все, что ей захочется, включая бургеры, и за месяц ец удалось сбросить 5 килограмм.

"Существуют различные варианты интервалов 16/8, 14/10, 24/0 но суть одна: в один промежуток можно есть все что захочется, в другой - нельзя ничего, кроме питья. Как оказалось, очень популярная методика, при которой люди не только сбрасывают лишний вес, но и улучшают работу организма, снижают риск возникновения массы заболеваний, замедляют старение и улучшают работу мозга", - отметила Каминская.

 Сама певица кушает с 12 до 18 часов, в остальное время спасается чаями.

 Мне нравится кушать все. И чем грязнее, тем вкуснее. Но все-таки надеюсь, что как и маме, мне за это ничего не будет. К вечеру немного сложнее, так как ложусь поздно. В минуты отчаяния, стараюсь много пить (что мне еще остается делать) и мне кажется, такого количества чая, как за эти два дня, я за всю жизнь в заведениях не выпила. Сегодня мой вес 56,5, многовато будет. Рост 173. Посмотрим, что будет через пару недель (если не сорвусь, а я не сорвусь)", - пообещала певица.

Ранее Слава Каминская показала идеальные формы в мини-бикини.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
НеАнгелы Слава Каминская
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

04:16
Писательница сказала, на какие праздники в Украине стоит сделать выходные
03:37
"Минус 5 килограмм": Слава Каминская поделилась действенным способом похудения
02:31
"Таня, верни орден": в Сети возмущены наградой За мужество для Чорновол
02:10
"Безвиз не поможет": эксперт рассказал о неожиданном последствии вспышки кори в Украине Видео
01:50
Журналист рассказал, как Anna Maria в истерике требовали не публиковать видео о Крыме
01:22
Красивые поздравления на Прощеное воскресенье – смс, стихи, прикольные и картинки Фото Видео
00:49
"Мне диктует государство": Комаровский взорвался из-за украинского языка Видео
00:27
Хищения в оборонке: Луценко назвал подельников и соучастников Гладковского
00:01
"Бандеровцы используют имя Шевченко": в Крыму отметили день рождения Кобзаря Фото Видео
09 марта, суббота
23:33
"Сплошной огненный секс": Даша Астафьева оголилась для Playboy Фото
23:07
Жителям Закарпатья подарили дополнительный выходной
22:42
Галкин рассказал о проблемах Пугачевой из-за возвращения на сцену
22:23
"Семья была против": шоу в честь погибшей звезды Дизель шоу закончилось скандалом Видео
22:09
"Военное пугало": в Польше шокированы вооружением Калининградской области
21:46
Скандал в Виннице: полицейский начальник устроил пьяное ДТП
21:31
"Хочется, чтобы он был наш": российская певица Апина высказалась о Крыме
21:20
Столкновения в Черкассах: открыто уголовное дело против радикалов из Нацкорпуса Видео
20:50
В Германии не исключают досрочную отставку Меркель
20:47
В Черкассах разбили лицо начальнику полиции, у Авакова радикалам грозят уголовными делами Видео
20:29
Смерть 19-летней Мисс Вселенная: как выглядят последние дни жизни девушки в Instagram Фото
20:16
"Просто утопия": в Госдуме ответили на слова Порошенко о способных бить в тыл РФ ракетах Видео
19:57
После столкновений в Черкассах Порошенко отменил запись интервью и сбежал из города – СМИ Видео
19:28
Евробляха за 10 миллионов: украинец пытался завезти угнанную Lamborghini Фото
18:55
"Крик": Лазарев презентовал песню для Евровидения Видео
18:49
Порошенко понадобились высокоточные ракеты, способные бить далеко в тыл РФ Видео
18:47
Голливудская режиссер будет снимать в Украине фильм о Тимошенко актуально
18:35
"Материальные проблемы": Гиркин продает медаль за аннексию Крыма
18:32
"Президент не сбежит": Нацкорпус достал Порошенко в Черкассах Фото Видео
18:05
"Возвращайся в Украину": в Варшаве жестоко избили таксиста-заробитчанина Видео
17:41
Эксперт дал прогноз по росту цен на еду в Украине
17:21
"Порох защищается": силовики блокируют Нацкорпус на пути в Черкассы Видео
17:04
Порошенко внезапно вспомнил о "важном и очень непростом" задании
16:50
Стало известно, что нашло НАБУ при обыске у Гладковского Видео
16:36
"Это уже мания величия": Ани Лорак нарвалась на критику фанатов из-за образа Клеопатры
16:18
В РФ прокомментировали слова Порошенко о "культурной оккупации"
15:56
Новый скандал с подкупом: в Одесской области нашли листовки с призывом продать голос за Порошенко Видео
15:46
Из-за "продажи" Курил России грозят два удара — эксперт
15:21
Нацкорпус объявил "охоту" на Порошенко: пригрозил нагрянуть в Черкассы на президентский митинг Видео
15:11
В России в багаже сотрудника посольства США нашли мину
15:09
Леди Гага беременна от Брэдли Купера - СМИ
14:56
Украинские хакеры отличились взломом 60 тысяч аккаунтов Facebook
14:39
"Трагедия после похорон": появились подробности гибели журналиста под Луцком
14:38
Евросоюз введет визы для граждан США
14:34
Скандал в оборонке: Нацкорпус пришел под АП и атаковал полицию Фото Видео
14:19
Владимир Этуш умер: биография и легендарные роли актера Видео досье
14:10
В СБУ назвали причину запрета въезда в Украину скандального австрийского журналиста
13:49
"Неожиданно!": Кристина Орбакайте шокировала фанатов сменой имиджа
13:40
Порошенко рассказал о духовном оружии украинцев Фото
13:15
"Бить вас нельзя нах*й, у*бище…": в Сети показали, как комбат жестко обматерил резервистов в "Десне" Видео
13:12
На рукавах военнослужащих ВСУ появится череп
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться