"Минус 5 килограмм": Слава Каминская поделилась действенным способом похудения

Слава Каминская рассказала о своем способе похудения / https://www.instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская рассказала, как будет приводить свою фигуру в идеальную форму.

На своей странице в Instagram знаменитость призналась, что при росте 173 сантиметра весит 56,5 килограмм, поэтому намерена сбросить пару килограмм с помощью интервального голодания.

Певица рассказала, что ее мама уже месяц питается в режиме 18/6: 18 часов ничего не кушает вообще, а 6 часов ест абсолютно все, что ей захочется, включая бургеры, и за месяц ец удалось сбросить 5 килограмм.

"Существуют различные варианты интервалов 16/8, 14/10, 24/0 но суть одна: в один промежуток можно есть все что захочется, в другой - нельзя ничего, кроме питья. Как оказалось, очень популярная методика, при которой люди не только сбрасывают лишний вес, но и улучшают работу организма, снижают риск возникновения массы заболеваний, замедляют старение и улучшают работу мозга", - отметила Каминская.

Сама певица кушает с 12 до 18 часов, в остальное время спасается чаями.

Мне нравится кушать все. И чем грязнее, тем вкуснее. Но все-таки надеюсь, что как и маме, мне за это ничего не будет. К вечеру немного сложнее, так как ложусь поздно. В минуты отчаяния, стараюсь много пить (что мне еще остается делать) и мне кажется, такого количества чая, как за эти два дня, я за всю жизнь в заведениях не выпила. Сегодня мой вес 56,5, многовато будет. Рост 173. Посмотрим, что будет через пару недель (если не сорвусь, а я не сорвусь)", - пообещала певица.

Ранее Слава Каминская показала идеальные формы в мини-бикини.