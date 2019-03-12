"Потрясающая работа": The Hardkiss выпустили клип на песню "Серце"

The Hardkiss представили новый клип на песню "Серце" / Пресс-служба

Украинская группа The Hardkiss выпустила новый клип на песню "Серце".

Видеоработа появилась на официальном YouTube-канале коллектива. Режиссерами выступили Валерий Бебко и Юлия Санина. Съемки клипа проходили в Украине — в Субиче возле Каменец-Подольского. Рядом — руины скального монастыря.

Необычный образ певица придумала сама, воплотили его в жизнь стилисты Слава Чайка и Виталий Дацюк.

В клипе появляется лишь одна Санина, исполняя танец в стиле контемпорари. Хореографом-постановщиком стала Марина Кущева.

"Наш танец не должен был быть сексуальным и простым. Он должен был быть странным, эмоциональным и "говорящим". У меня было полторы недели, чтобы отрепетировать — каждый день тренировки, а после них ушибы и синяки. Меня это не останавливало. Во-первых, мне очень понравилось танцевать. Во-вторых, я уже понимала, насколько интересным может быть результат", - отметила Санина.

В комментариях к клипу поклонники уже оставили свои первые отзывы: некоторых видеоработа настолько тронула, что они не сдержали слез.

"Очаровательная. Картинка прекрасная, так и дышит воздухом. Нет этих фонов, которыми так привыкли баловаться и это круто. Одно удовольствие", - написала Мария Драч.

"Внезапно. Ожидалось увидеть нечто иное. Но очень понравилось. Юля стала еще более артистичной, и это так круто! Хореография очень качественно поставлена и исполнена", - отметила Станислава Иванова.

"Потрясающая работа, не знаю почему, но я даже всплакнула. The Hardkiss, этот клип - Ваша лучшая работа за последнее время. Альбом бомбический. Успехов!﻿", - считает Катя Гутченко.

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