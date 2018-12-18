Группа The Hardkiss представила новый клип про токсичные отношения: Сеть в восторге

The Hardkiss выпустили новый клип / Gресс-служба The Hardkiss

Украинская группа The Hardkiss выпустила новую песню "Коханці" и клип на нее. Композиция вошла в альбом "Залізна ластівка".

Клип был опубликован на официальном YouTube-канале The Hardkiss.

В ролике рассказывается история о токсичных отношениях, поразивших жителей целого города.

"Даже в мегаполисе судьбы людей тесно переплетаются. Мы все любили, мы все чьи-то бывшие и будущие. Прошлые отношения, как клеймо, на всю жизнь остаются в нашем сознании. Но это нормально, так бывает, мы одинаковые в этом отношении. Мы такие, как есть. Главное, во всем этом водовороте не потерять сердце и способность чувствовать", — описывает идею песни фронтвумен The Hardkiss Юлия Санина.

Поклонники с нетерпением ждали выхода клипа, многие специально включали оповещение в видеохостинге, кто-то специально вставал пораньше, чтобы успеть одними из первых посмотреть клип.

"Колокольчик поставлен, теперь даже апокалипсис меня не отвлечет, да какой там, даже защита курсача!", - написала Dasha Grunge Jam.

"Вот это действительно доброе утро", - отметила София Перри.

"Я никогда не понимал, как у The Hardkiss получается делать популярной прогрессивную музыку мирового уровня! В очередной раз признаюсь в любви группе, которая всегда в моих наушниках! Это достойно трендов Ютуба!", - считает Никита Воропаев.

Ранее группа The Hardkiss выпустила новый "космический" альбом "Залізна ластівка".