Группа The Hardkiss выпустила новый "космический" альбом "Залізна ластівка"

Группа The Hardkiss выпустили новый альбом / Скриншот: youtube.com

Украинская группа The Hardkiss презентовала новый, третий по счету, студийный альбом под названием "Залізна ластівка".

Песни доступны к прослушиванию на музыкальных площадках Apple Music, iTunes, Deezer, Google Play, Spotify и YouTube.

Новый альбом фронтвумен группы Юлия Санина сравнивает с целостным коконом, в котором царит своя атмосфера.

"Залізна ластівка" - очень правильный с точки зрения создания и концепции альбом. Он цельный, мы создали его на одном дыхании, хотя работа над пластинкой длилась около двух лет. Он очень масштабный. Кроме песен в альбоме вы услышите стихи. И это очень приятно лично для меня. Стихи я пишу с семи лет. В детстве это было невероятной мечтой - выпустить свой сборник стихов. Мечты сбываются. Именно такой космический альбом The Hardkiss стремились создать и выпустить осенью 2018-го", - отметила Санина.

Новые хиты фанаты группы смогут услышать вживую 19 октября на концерте в столичном Дворце спорта.

Ранее группа The Hardkiss выпустила новый клип-драму: Сеть в восторге.