Владимир Дантес описал "страсти" в отношениях с Надей Дорофеевой

Владимир Дантес сказал, что раньше во время ссор с Надей Дорофеевой был ор / Скриншот видео с youtube.com

Телеведущий, бывший участник группы ДиО.фильмы, муж певицы, участницы музыкального коллектива Время и Стекло Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился, что раньше у них с супругой во время ссор были крики, битье посуды и хлопанье дверей.

Сейчас в семье конфликты решаются с помощью разговоров, рассказал ведущий программе Зе Интервьюер.

По словам Дантеса, они с Дорофеевой научились общаться и находить общий язык с помощью ссор и разных скандалов.

"Раньше были расхождения по комнатам, ор, крики, битье посуды, хлопанье дверей и все остальное, а сейчас это нормальный адекватный разговор… высказали друг другу, что не нравится…", — отметил собеседник.

Читайте также"Секас": Надя Дорофеева хвастанула попой, опубликованы фотоВедущий полагает, что проявления физического насилия во время конфликтов являются последним этапом моральной слабости.

"…мы научились с Надей общаться, мы научились с помощью ссор, с помощью разных скандалов находить общий язык и разговаривать…", — поделился он.

Напомним, Надя Дорофеева и Владимир Дантес поженились 8 июля 2015 года в дном из загородных комплексов недалеко от Вышгорода Киевской области. Пара провела медовый месяц в Барселоне.