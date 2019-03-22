Разбитый инсультом певец Носков впервые появился на публике

Известный российский певец Николай Носков вышел на публичное мероприятие впервые после серьезного инсульта, который случился в августе минувшего года. Он посетил вечеринку по случаю презентации одного из молодых музыкантов.

"Вчера был особенный вечер. ...Счастлив был снова встретиться с легендарным и одним из самых моих любимых артистов Николаем Носковым", - написал о мероприятии продюсер Иосиф Пригожин, опубликовав соответствующие фото.

Он добавил, что певец в последнее время крайне редко появлялся на публике, но решил найти в себе и силы и поддержать молодого рок-музыканта.

Также видео с концерта опубликовал другой российский продюсер Виктор Дробыш. В кратком ролике видно, как Носков подпевает исполнителю и публике собственную песню "Это здорово!". Пение еще дается исполнителю нелегко, поскольку он не восстановился полностью после инсульта.

На странице Носкова в Instagram также вышло недавно новое видео, где певец исполняет песню-поздравление для друга. В ролике видно, что у музыканта после инсульта не работает правая рука и полностью не восстановилась лицевая мимика.

Напомним, близкие Носкова сообщали, что врачам чудом удалось спасти музыканта после неожиданно сразившего его инсульта, поскольку медпомощь он получил не сразу, а лишь через сутки после удара.