У музыканта Николая Носкова случился инсульт

Николай Носков перенес инсульт / Фото: Facebook/Николай Носков

У известного российского музыканта, певца и композитора Николая Носкова случился инсульт.

«Коля сейчас очень болен, у него был инсульт. Он находится в таком состоянии… Представляете, что значит пережить инсульт. Мы всех просим молиться о его здоровье и будем стараться делать все, чтобы врачи смогли поставить его на ноги», - рассказал в интервью латвийской радиостанции Baltkom основатель группы «Парк Горького» Алексей Белов.

Напомним, в марте 2017 Носков попал в реанимацию с диагнозом «ишемический спинальный инсульт». Позже состояние исполнителя ухудшилось, и медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Затем музыканту стало лучше, однако он долго реабилитировался.

Как ранее сообщалось, президент Белоруссии Александр Лукашенко иронично прокомментировал появившиеся в СМИ слухи о его инсульте и госпитализации.