Вдова Николая Караченцова госпитализирована

Людмила Поргина была госпитализирована в одну из больниц Москвы / teleprogramma.pro

Вдова известного российского актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина была госпитализирована в одну из больниц Москвы.

Актриса во время пребывания на даче сломала руку, и, так как перелом был сложный, ее срочно прооперировали в четверг, 21 марта, сообщает ФАН.

"Упала на даче и сломала руку в нескольких местах. Там осколочки отскочили, поэтому пришлось делать операцию. В четверг сделали. Завтра выпишут, я надеюсь, и буду дома", - отметила Поргина.

Сразу после выписки Поргина запланировала встречу с двумя скульпторами, которые должны были набросать эскизы памятника Николая Караченцова. Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы из-за отказа почек. С Караченцовым попрощались 29 октября в московском театре "Ленком", в котором он работал, а позже похоронили на Троекуровском кладбище.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

Ранее Людмила Поргина рассказала, о чем Николай Караченцов просил перед смертью.