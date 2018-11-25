Вдова Николая Караченцова рассказала, о чем артист просил перед смертью

25 ноября 2018, 07:20

Душа Николая Караченцова летает рядом, поделилась Поргина.

Вдова Николая Караченцова поделилась, что перед смертью актер просил не плакать на его похоронах
Николай Караченцов перед смертью просил не плакать на похоронах, поделилась его вдова / globallookpress.com

Вдова известного российского актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что перед смертью артист просил не плакать на его похоронах, а веселиться и улыбаться. 

Душа Караченцова попадет в рай, ведь он никому не сделал ничего плохого, рассказала Поргина СтарХиту.

"Жизнь пролетела как минута — в счастье и творчестве, — шептал Коленька. — А в следующем мире все станет еще лучше. И Людонька скоро будет со мной. На самом деле мы вечные. Всех очень люблю", — привела собеседница слова актера.

Читайте такжеВозле кого похоронили Николая КараченцоваПоргина добавила, что сказала ему: "До свидания". "Коля не приходит во сне, но душа летает рядом. Постоянно чувствую его присутствие", — поделилась она.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы из-за отказа почек. С Караченцовым попрощались 29 октября в московском театре "Ленком", в котором он работал, а позже похоронили на Троекуровском кладбище.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".

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Николай Караченцов желание Людмила Поргина
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