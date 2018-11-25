Вдова Николая Караченцова рассказала, о чем артист просил перед смертью

Николай Караченцов перед смертью просил не плакать на похоронах, поделилась его вдова / globallookpress.com

Вдова известного российского актера театра и кино Николая Караченцова Людмила Поргина сообщила, что перед смертью артист просил не плакать на его похоронах, а веселиться и улыбаться.

Душа Караченцова попадет в рай, ведь он никому не сделал ничего плохого, рассказала Поргина СтарХиту.

"Жизнь пролетела как минута — в счастье и творчестве, — шептал Коленька. — А в следующем мире все станет еще лучше. И Людонька скоро будет со мной. На самом деле мы вечные. Всех очень люблю", — привела собеседница слова актера.

Читайте такжеВозле кого похоронили Николая КараченцоваПоргина добавила, что сказала ему: "До свидания". "Коля не приходит во сне, но душа летает рядом. Постоянно чувствую его присутствие", — поделилась она.

Напомним, Николай Караченцов умер утром 26 октября в Москве. Актер скончался за день до своего 74-летия в реанимации 62-й больницы из-за отказа почек. С Караченцовым попрощались 29 октября в московском театре "Ленком", в котором он работал, а позже похоронили на Троекуровском кладбище.

В сентябре 2017 года у артиста врачи нашли в легких неоперабельную опухоль. В начале октября 2018-го стало известно, что Караченцов попал в больницу с диагнозом "двустороннее воспаление легких".