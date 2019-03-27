Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп

Фото балерины попало в рейтинг неумело редактированных снимков из Инстаграма.
Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова попала в хроники британского таблоида.
Издание The Sun опубликовало подборку Insatgram-звезд, которые неумело и слишком очевидно пользуются фоторедактором.
Таблоид выбрал фото Волочковой с Мальдив, на котором заметно, как "поплыл" горизонт, чтобы сделать фигуру балерины стройнее – уменьшить талию и бедра.
"Если вы посмотрите на горизонт, то быстро станет ясно, что это изображение было хитро подправлено", - сказано в описании.
Ранее Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха.