Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп

Анастасия Волочкова на фото попыталась уменьшить бедра и талию / instagram/volochkova_art/

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова попала в хроники британского таблоида.

Издание The Sun опубликовало подборку Insatgram-звезд, которые неумело и слишком очевидно пользуются фоторедактором.

Таблоид выбрал фото Волочковой с Мальдив, на котором заметно, как "поплыл" горизонт, чтобы сделать фигуру балерины стройнее – уменьшить талию и бедра.

"Если вы посмотрите на горизонт, то быстро станет ясно, что это изображение было хитро подправлено", - сказано в описании.

Британский таблоид высмеял фото Волочковой / The Sun

Ранее Анастасия Волочкова раскрыла, как потеряла ребенка от российского олигарха.