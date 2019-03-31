"Голосуй в России!": Таисия Повалий прилетела в Киев на выборы президента Украины

Таисия Повалий приехала в Киев проголосовать на выборах / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий, которая часто выступает в России, прилетела в Киев, чтобы проголосовать на выборах президента Украины 2019.

На своей странице в Instagram певица показала два фото с избирательного участка. Зезда пришла голосовать при полном параде: она выбрала длинное платье в пол с цветочным принтом, цветастое пальто, дополнив образ ярким макияжем и укладкой.

"Отдала свой голос за мирную и процветающую Украину, за богатый и счастливый народ!", - отметила Повалий.

Подписчики выразили свое негодование тем фактом, что певица. которая променяла украинский шоу-бизнес на российский, и известна своей поддержкой Кремля, приехала голосовать в Украину. Кроме того, юзеры удивились, что Повалий до сих пор является гражданкой Украины.

"За Януковича?", "Глупо выглядит сбежать в Россию, а теперь пиариться на выборах", "А ты что тут делаешь? Голосуй в России!", "Вы до сих пор гражданка Украины?", - писали юзеры.

Таисия Повалий приехала в Киев, чтобы проголосовать / instagram.com/tpovaliyofficial

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