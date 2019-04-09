"Обнять и плакать": Слава Каминская шокировала фанатов истощенным видом

Слава Каминская удивила сеть худощавым видом / instagram.com/babaslavka/

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская удивила сеть изменениями во внешнем виде.

На своей странице в Instagram знаменитость показала фото и видео, на которых она продемонстрировала результат похудения. На снимке поклонников шокировали невероятно худые ноги певицы.

Подписчики считают, что Слава перестаралась с похудением, и требуют вернуть прежние аппетитные формы.

"Красивая, но уж очень худая", "Очень худая, верните прежние формы", "Перебор в похудении", "Обнять и плакать. Очень хочется покормить", "Нужно набрать парочку кг, красивая, но худовато", - писали юзеры.

Слава Каминская похвасталась результатами похудения / instagram.com/babaslavka

Ранее Слава Каминская похвасталась результатом похудения.