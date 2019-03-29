"Прям мотивация!": Слава Каминская похвасталась результатом похудения

Слава Каминскаяпохвасталась фигурой на видео / instagram.com/babaslavka

Украинская певица, участница группы "НеАнгелы" Слава Каминская похвасталась результатом похудения.

На своей странице в Instagram знаменитость показала видео, на котором она красуется в нижнем белье, демонстрируя фигуру со всех ракурсов. Певице удалось сбросить лишний вес с помощью интервального голодания – она кушает с 12 до 18 часов, в остальное время спасается чаями, и перед началом процесса похудения при росте 173 см, весила 56,5 кг.

"Немного "яжемать" в ленту или коротко об интервальном голодании. Я результатом довольна, но куда-то спрятались груди, а муж сказал слишком худая, начинаю интервальное отъедание", - написала певица.

Поклонники отметили, что певица действительно похудела больше, чем стоило, но нашлись и те, кто расхвалил формы Каминской.

"Муж прав, чуть набрать надо. Раньше была баба огонь, сочная", "Решила Вику сделать толстой", "Прям мотивация! Вы большая молодец, но чуть перебрали с похудением!", "Фигура идеальна!", "Не любят мужчины худышек, а я люблю. Такая фигура просто огонь", "Нифига себе! Нимфа!", - писали юзеры.

Ранее Слава Каминская показала идеальные формы в мини-бикини.