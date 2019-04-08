Рэперша alyona alyona выпустила свой первый альбом и показала новый клип

alyona alyona выпустила свой дебютный альбом / instagram.com/alyona.alyona.official

Украинская рэперша Alyona Alyona выпустила дебютный альбом Пушка.

В пластинку входят 13 треков, три из них уже давно известны фанатам артистки – Рибки, Вiдчиняй и Залишаю свій дім, который собрали миллионы просмотров.

"Это просто "Пушка". Она может греметь отовсюду, вдохновлять и мотивировать, разрывать изнутри, касаться сокровеннейших уголков души. В эти 13 ядер я вложила частицу себя и имею намерение раскачать ими всех", - говорится в описании альбома.

Кроме того, в день выпуска альбома, певица показала новый клип на песню Пушка, отснятый в Берлине.

Ранее alyona alyona выпустила новый трек после скандала с форумом Порошенко.