Alyona Alyona выпустила новый трек после скандала с форумом Порошенко

Alyona Alyona выпустила новый трек / https://www.instagram.com/alyona.alyona.official

Певица Alyona Alyona, которая заявила, что ее обманным путем "заманили" на форум Порошенко, на котором его 29 января выдвинули в президенты Украины на второй срок, сразу на следующий день выпустила новый трек.

Композицию под названием "Обіцянки" рэперша выложила на своем аккаунте в YouTube.

Это пятый трек артистки, в песне Alyona Alyona заявила, что не верит пустым обещаниям и требует перемен.

"Слово за словом я чую пусті обіцянки. Я бачу порожню повітрям наповнену склянку. Я вимагаю змін, б’ю на сполох, б'ю на тривогу. Людей не цікавить диво, люди чекають лише діалогу", - зачитала исполнительница.

Пользователи видеохостинга также отреагировали на новый трек рэперши.

"И эта песня после того, как Алена по бывала "по ошибке" на предвыборном форуме Порошенка. Видать, так на нее повлияло это событие...﻿", - отметил Сергей Батькович.

"А говорила, что аполитична, а тут выдала. Этот текст камень в огород украинских политиков", - написал Денис Григорьев.

"Читка как всегда бомба. А текст про народ и про обещания, когда ходишь к Порошенко на выступления странными выглядят﻿", - считает Nikolay Sith.

Ранее у Порошенко обвинили Alyona Alyona во лжи.