У Порошенко обвинили Alyona Alyona во лжи

У Alyona Alyona было официальное приглашение на форум Порошенко / скриншот из видео

ПевицаAlyona Alyona, которая заявила, что ее обманным путем "заманили" на форум Порошенко, на котором его выдвинули в президенты Украины на второй срок, имела официальное именное приглашение на мероприятие.

Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель главного департамента информполитики АПУ Владимир Горковенко.

"Певица Alyona Alyona, которая заявила, что будто бы обманом попала на Форум к Петру Порошенко, оказывается имела официальное приглашение. То есть, она прекрасно знала о самом мероприятии. И, более того, досидела до его завершения", - написал Горковенко.

Кроме того, рэперша вскоре удалила свой пост с Facebook, в котором сообщила, что ее обманом завлекли на выдвижение Петра Порошенко на второй президентский срок.

Напомним, ранее о своей поддержке Порошенко публично заявил известный деятель украинской культуры - художник/драматург Александр "Лесь" Подервянский. Позднее сообщалось о том, что зрителей на выдвижении Порошенко ошеломили лозунгом, в котором противопоставлялся он и президент РФ Владимир Путин.