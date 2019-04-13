"Меня обвиняют ущербные духом": Волочкову раскритиковали за поддержку Путина

13 апреля 2019, 23:11

Артистка называет бедные слои населения России "мошенниками и аферистами".

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова заявила, что просто хотела поддержать президента России Владимира Путина / https://www.instagram.com/volochkova_art/?utm_source=ig_embed

Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова получила порцию критики от своих соотечественников за оправдание политики президента России Владимира Путина.

"На меня сыпятся обвинения со стороны ущербных духом людей за преданность России, поддержку в адрес президента, которого мы все и выбирали, за откровенность и доверчивость мою перед мошенниками аферистами и альфонсами, мне становится огорчительно", - ответила она критикам в Instagram.

Артистка подчеркнула, что говорить правду - большое достоинство человека, но для некоторых она бывает неудобной.

Как известно, резонанс возник после того, как Волочкова высказала предложение тем, кто критикует Россию и президента Владимира Путина. Она заявила, что недовольным гражданам необходимо покинуть страну.

Напомним, Волочкова поделилась, что после стресса упала в обморок и потеряла ребенка от российского олигарха Сулеймана Керимова.

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Анастасия Волочкова Владимир Путин
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