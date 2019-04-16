Больше не эффектная брюнетка: Maruv неожиданно сменила имидж

Марув покрасовалась с новым цветом волос / Фото: пресс-служба

Победительница украинского нацотбора на Евровидение-2019 Maruv, которая отказалась представлять страну в Израиле, кардинально сменила имидж.

На своей странице в Instagram в Insta Stories Maruv выложила два фото, на которых она запечатлена с новым цветом волос и новой прической.

Сначала артистка примерила парик с длинными наращенными волосами, затем она укоротила свои волосы, выбрила их по бокам и перекрасилась в блондинку. Свои преображения она доверила российскому парикмахеру Михаилу Федоренко.

Марув сменила имидж / instagram.com/maruvofficial

Марув перекрасилась в блондинку / instagram.com/maruvofficial

Maruv похвасталась фигурой в белье.