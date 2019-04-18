"Была дана команда – травить": муж Таисии Повалий пожаловался на "запрет" певицы в Украине

18 апреля 2019, 12:07

Игорь Лихута возмущен лживой информацией, которая распространяется в СМИ.

Таисия Повалий, Игорь Лихута
Таисия Повалий и Игорь Лихута / instagram.com/tpovaliyofficial

Муж украинской певицы и бывшего советника бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисии Повалиий, Игорь Лихута пожаловался на травлю народной артистки.

Продюсер  в интервью КП в Украине отметил, что певица не выступает в Украине, так как есть "определенные люди, которые считают для себя возможным запрещать артисту петь".

"Таисия - гражданка Украины, она народная артистка Украины. Кто имеет право запрещать ей, гражданке Украины, народной артистке Украины, выступать и петь для украинских граждан?! Это они пусть делают какие-то выводы. А мы никаких выводов делать не будем. Мы - граждане Украины, Тая - украинская певица, она всегда ею была, есть и будет", - отметил Лихута.

Лихута добавил, что СМИ распространяли лживую информацию о том, что они с певицей переехали жить в Россию, но они не соответствуют действительности – пара лишь "выезжает работать за границу". 

Читайте такжеЛобода, Повалий, Лорак: астролог спрогнозировал, вернутся ли в Украину певицы, гастролирующие в РФ"Выводы делаешь тогда, когда ты делаешь какие-то ошибки. Мы ошибок не делали. По крайней мере, я не считаю, что мы сделали какие-то ошибки. Была травля. Травля была в прессе, на нас были спущены непорядочные журналисты, была дана команда - травить народную артистку Украины Таисию Повалий, потому что у нее другая точка зрения, а не общепризнанная. Вот и все. Поэтому пусть те люди, которые этим занимались, если у них есть совесть, делают для себя выводы", - считает продюсер.

По словам мужа Повалий, они планируют сделать большой концерт в Украине.

"Артист всегда работает там, где его ждут и любят люди. И я абсолютно точно знаю, что Таисию Повалий очень любят и ждут в Украине. Это наша родина. Тая очень любит свою страну, у нее очень много любимых народом песен и на украинском, и на русском языках. Она поет песни на украинском не только в Украине, но и за рубежом. Мы все время думаем о том, чтобы сделать большой концерт в Украине", - отметил Лихута.

Ранее Таисия Повалий прилетела в Киев на выборы президента Украины.

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Таисия Повалий Игорь Лихута
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