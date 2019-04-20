Венсан Кассель и Тина Кунаки стали родителями: необычное имя ребенка

Кассель и Кунаки стали родителями / instagram.com/tinakunakey

52-летний французский актер Венсан Кассель и его 22-летняя жена модель Тина Кунаки стали родителями. 19 апреля модель родила девочку по имени Амазония.

Об этой новости актер сообщил на своей странице в Instagram. Он разместил фото тропического леса Амазонки.

"Амазония родилась", - подписал картинку актер.

В комментарии к снимку младший брат Кунаки, 18-летний Закари уже сообщил, как будет ласково называть новорожденную племянницу.

"Зозо", - написал Закари.

Отметим, что Кассель уже воспитывает двоих детей, рожденных от Моники Белуччи – дочерей Дэва (родилась в 2004 году) и Леони (родилась в 2010 году), а для Кунаки это первый ребенок.

Напомним, пара встречалась с 2015 года, впервые вышли в свет вместе в ноябре 2016 года в Париже на шоу Victoria's Secret. 24 августа 2018 года Кунаки и Кассель поженились.

Ранее Тина Кунаки снялась полностью голой: пикантные фото.