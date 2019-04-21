"Вот это разрез!": Таисия Повалий покрасовалась в смелом платье на российской премии

Таисия Повалий покрасовалась на российской премии / instagram.com/tpovaliyofficial

Украинская певица и бывший советник бывшего же президента Украины Виктора Януковича Таисия Повалий, выступила на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве в рамках 18-й церемонии вручения премии Шансон года.

На своей странице в Instagram певица показала фото и видео своего наряда, который она выбрала для получения заветной статуэтки за песню Ты в глаза мне посмотри. Певица покрасовалась в черном платье до пола с высоким разрезом на бедре и в туфлях на высоком каблуке.

"На церемонии Шансон года выступила с песней Ты в глаза мне посмотри авторов Михаила Гуцериева и Виктории Коханой. Спасибо за песню! Спасибо за награду!", - подписала фото артистка.

Подписчики расхвалили наряд артистки, восхитившись ее смелым разрезом до бедра.

"Шикардос! Улетное платье, проходка королевы!", "Невероятно красивая и шикарная женщина", "Таисия! Роскошная женщина! С богатым вокалом!", "Ооууу! Вот это разрез! Там мужчины все живы и здоровы?", - отреагировали юзеры.

Ранее муж Таисии Повалий пожаловался на "запрет" певицы в Украине.