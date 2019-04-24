"Страшное восковое чудище без возраста": Анжелика Варум шокирована своим лицом

Анжелика Варум возмутилась отредактированному своему фото в журнале / instagram.com/avarum

Известная российская певица Анжелика Варум раскритиковала собственные фото, отснятые в фотосессии для журнала Караван историй.

49-летняя исполнительница на своей странице в Instagram показала фото обложки издания, и возмутилась тому, как ее снимки заметно отретушировали. По словам певицы, она была рада пообщаться с журналисткой, но, увидев обложку, пришла в ужас.

"Не понимаю, как из довольно симпатичных, живых фотографий, при печати, получается такое страшное восковое чудище без возраста и без какого-либо намека на эмоции?! Что это за тренд - живых людей превращать в "мертвых"? Я не против деликатной ретуши, но нельзя же полностью стирать личность, кладя ее под каток безжалостного фотошопа?!", - возмутилась Варум.

Также она извинилась за такой эмоциональный пост перед творческой группой журнала.

"Знаю, все старались. Спасибо! Но не высказаться на эту тему - значит поддержать тенденцию обезличивания", - считает артистка.

Анжелика Варум раскритиковала отретушированное фото / instagram.com/avarum

Анжелика Варум высказалась за естественную красоту / instagram.com/avarum

Ранее Анжелика Варум поделилась секретами стройной фигуры: фото.