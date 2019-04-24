"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем

24 апреля 2019, 09:59

Фанаты жестко оценили неудачный наряд певицы.

Наташа Королева
Наташа Королева нарвалась на критику фанатов из-за мини-платья / instagram.com/koroleva__star

Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева нарвалась на критику фанатов из-за экстремально короткого платья.

45-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила ролик, в котором она исполнила свой хит 90-х Синие лебеди.

Поклонники обратили внимание, что для выхода на сцену певица выбрала неуместно короткое платье, которое, вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры, наоборот – акцентировало внимание на недостатках: пухлые ножки и жирок в области живота и талии.

"Забыла юбку одеть?", "Пора бы платьишко и подлиннее!", "Выгодный фасончик, радость для жирненьких боков", "Классная, но вот ноги пухлые…", "Чем больше лет, тем юбки короче", - писали юзеры.

Ранее Наташа Королева своеобразно поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019.

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Наташа Королева
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