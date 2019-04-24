"Забыла юбку одеть?": Наташа Королева озадачила сеть экстремально коротким платьем

Фанаты жестко оценили неудачный наряд певицы.
Скандально известная поп-певица и уроженка Киева Наташа Королева нарвалась на критику фанатов из-за экстремально короткого платья.
45-летняя знаменитость на своей странице в Instagram выложила ролик, в котором она исполнила свой хит 90-х Синие лебеди.
Поклонники обратили внимание, что для выхода на сцену певица выбрала неуместно короткое платье, которое, вместо того, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры, наоборот – акцентировало внимание на недостатках: пухлые ножки и жирок в области живота и талии.
"Забыла юбку одеть?", "Пора бы платьишко и подлиннее!", "Выгодный фасончик, радость для жирненьких боков", "Классная, но вот ноги пухлые…", "Чем больше лет, тем юбки короче", - писали юзеры.
Ранее Наташа Королева своеобразно поздравила Зеленского с успехом на выборах 2019.