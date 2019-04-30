"Слава Украине!": Кикабидзе поздравил Зеленского с победой на выборах

Кикабидзе назвал Зеленского "своим другом" / УНИАН

Легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе записал видеопоздравление, в котором поздравил украинцев с праздником Пасхи, а Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Дорогой Володя, я имею честь называть себя твоим другом. Но с сегодняшнего дня, в день православной Пасхи, я уже буду тебя называть, вернее, называть Вас, президентом Украины. Мы все, я и мои друзья, и вся Грузия следила за выборами. Хочу пожелать тебе счастья, чтобы ты мудро управлял своей огромной страной", - сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

Кикабидзе пожелал гражданам Украины здоровья и завершил свое поздравление словами "Слава Украине!"

Моему другу, Господину Президенту Украины, Владимиру Зеленскому Опубликовано Вахтанг Кикабидзе Суббота, 27 апреля 2019 г.

Ранее Кикабидзе спрогнозировал возможный развал России.