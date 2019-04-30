"Слава Украине!": Кикабидзе поздравил Зеленского с победой на выборах

30 апреля 2019, 00:56

Артист назвал нового президента Украины своим другом.

Кикабидзе
Кикабидзе назвал Зеленского "своим другом" / УНИАН

Легендарный грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе записал видеопоздравление, в котором поздравил украинцев с праздником Пасхи, а Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины.

"Дорогой Володя, я имею честь называть себя твоим другом. Но с сегодняшнего дня, в день православной Пасхи, я уже буду тебя называть, вернее, называть Вас, президентом Украины. Мы все, я и мои друзья, и вся Грузия следила за выборами. Хочу пожелать тебе счастья, чтобы ты мудро управлял своей огромной страной", - сказал он в обращении, опубликованном в Facebook.

Кикабидзе пожелал гражданам Украины здоровья и завершил свое поздравление словами "Слава Украине!"

Моему другу, Господину Президенту Украины, Владимиру Зеленскому

Опубликовано Вахтанг Кикабидзе Суббота, 27 апреля 2019 г.

Ранее Кикабидзе спрогнозировал возможный развал России.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Вахтанг Кикабидзе Владимир Зеленский
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:56
"Слава Украине!": Кикабидзе поздравил Зеленского с победой на выборах
00:48
Ученые выяснили, чем опасен хлеб
00:19
"Он - не такой дурак": эксперт оценил возможность импичмента Зеленского
29 апреля, понедельник
23:48
Юнкер не увидел разницы между Зеленским и Порошенко в отношении к России Видео
23:23
Россия допустила задержку строительства Северного потока-2
22:55
Эксперт оценил вероятность роспуска Рады при президенте Зеленском Видео
22:27
Тимошенко и Медведчук в один день улетели в Стамбул – журналист
21:59
Портников пояснил, почему Зеленский для Путина опаснее Порошенко Видео
21:32
Ахметов и постмайданные политики: журналисты назвали, кто заработает на украинцах из-за запрета солнечных станций Видео
21:03
Осадчая, Никитюк, Бабкин: как знаменитости отметили праздник Пасхи Видео
20:40
В Польше таксист намеренно сбил велосипедиста-украинца
20:13
"О, скрепоносцы выстроились за подачками": в Екатеринбурге устроили треш-давку из-за бесплатного кулича Видео
19:39
Аномальная Пасха: в Карпатах выпал снег, Житомирщину притрусило градом Видео
19:10
Порошенко раскритиковал заявление Зеленского об украинском гражданстве для россиян
18:43
"Разберемся сами": Саакашвили ответил на призыв Путина по украинскому паспорту
18:11
У Зеленского рассказали о сотрудничестве окружения Порошенко с росСМИ для дискредитации оппонента
18:08
Как в Москве прощались с Элиной Быстрицкой: появились фото и видео Фото Видео
17:49
Тайные встречи Зеленского в Турции: в пресс-службе рассказали, чем политик занимался на отдыхе Видео
17:35
"Дороже продать Украине": экс-депутат Госдумы рассказал о плане Путина по Донбассу
17:34
Резко ухудшилось состояние здоровья звезды сериалов Ранетки, Кармелита и Аннушка
16:56
"Только сиськи": любимый актер Путина показал, как в голой компании готовит завтрак, видео 18+ Видео
16:38
"Все будет очень драматично": социолог рассказал, какой будет Украина через год Видео
16:25
Поливальный понедельник: от мокрого мэра до флешмоба – как отметили разные города Украины Фото Видео
15:51
Жесткий ответ Зеленскому, общее гражданство для украинцев и россиян и судьба Саакашвили: чем удивил Путин Видео
15:48
Зеленский послал восвояси российских пропагандистов: опубликовано видео Видео
15:20
В оккупированном Луганске начали оформлять российские паспорта - СМИ
15:13
"Просто кайф!": Анна Седокова удивила сеть новым цветом волос Видео
14:39
Плохая работа: на Светлану Лободу в Европе подали в суд
14:38
София Ротару в полупрозрачном платье-вышиванке показала, как праздновала Пасху Фото Видео
14:08
"Как она лихо с механикой": дочь Пугачевой и Галкина поразила сеть умением водить Видео
13:58
Придется греться кострами: синоптик предупредила о холодах и грозах, кому повезло с погодой на майские Видео
13:39
Настя Каменских и Потап были замечены вместе в Турции
13:12
Майские праздники 2019: все – от выходных и графиков работы до рецептов шашлыка и маринада Видео
12:47
У Путина раскрыли подвох с российскими паспортами для жителей украинского Донбасса Видео
11:45
Турки подловили Зеленского, как тот возвращается домой Фото Видео
11:21
Чтоб после праздника не было мучительно больно: как снять похмелье утром Видео
11:02
Божественный шашлык: как выбрать мясо и правильно его замариновать Видео
10:55
"Украв долбаный трактор": На Днепропетровщине сторожа разгромили село, поехав за водкой
10:49
Беременная Подкопаева побывала на шоу Лорак в Берлине Видео
10:46
Ученые нашли оригинальное лекарство от постоянных мигреней
10:28
Бывший командир спецназа рассказал, как силовики на Майдане швыряли гранаты из России: опубликовано видео Видео
10:15
США выходят из договора о торговле оружием: почему это плохо для Украины мнение
09:57
Тука объяснил, в чем состоит подлость указа Путина о российских паспортах для жителей ОРДЛО
09:56
Елена Кравец впервые показала лица своих двойняшек Видео
09:50
Модель-красотка из Нидерландов блеснула прелестями на откровенных фото Фото
09:22
Эксперты рассказали, как Макрону нужно восстанавливать собор Парижской Богоматери после пожара
09:10
Синоптики предупредили о температурной аномалии в Украине в мае 2019 Видео
08:55
Война на Донбассе: Боевики "ЛДНР" понесли небоевые потери Видео
08:31
Как Зеленский показал зубы мнение
08:14
В СНБО рассказали, во сколько миллионов "влетит" аудит Укроборонпрома
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
telegram
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться