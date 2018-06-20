Кикабидзе спрогнозировал возможный развал России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе, который приобрел популярность и любовь зрителя в советское время, признался, что Советский Союз всегда ненавидел.

"Когда ты в этом котле варишься всю жизнь с детства, представить трудно, что такую огромную махину можно так разнести в пух и прах", - рассказал о в интервью изданию Deutsche Welle.

По словам Кикабидзе, развал СССР в 1991 году его одновременно и обрадовал, и шокировал. Однако он не мог не отпраздновать это событие, по такому случаю даже был накрыт праздничный стол. Артист признался, что всегда ненавидел советский герб, поскольку этот символ демонстрировал плохую жизнь граждан государства.

"Но все-таки люди друг друга больше уважали в то время", — отметил актер.

По словам Кикабидзе, Россию может ждать судьба СССР, то есть будущий распад. Артист добавил, что не был в РФ с момента начала военного конфликта в Южной Осетии. Он подчеркнул, что очень хотел бы снова посетить эту страну, но лишь при условии смены власти.

"Я очень люблю эту страну. Там умеют слушать песни, смотреть кино", — сказал Кикабидзе.

Напомним, знаменитый грузинский артист и актер Вахтанг Кикабидзе удивил киевлян. Он встречал песнями пассажиров киевского метро на выходе со станции "Площадь Льва Толстого".