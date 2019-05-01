Ольга Фреймут впервые за долгое время показала детей, сестру и брата

Ольга Фреймут показала членов семьи / facebook.com/OlgaFreimut

Украинская телеведущая Ольга Фреймут впервые за долгое время показала свою семью.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась двумя фото: на одном запечатлены ее младшие дети – Валерий и Евдокия, на втором сама ведущая позирует с братом Артуром и сестрой Юлией. В посте Фреймут поздравила брата с днем рождения, признавшись, что с каждым годом любит его все больше и больше, и очень им гордится.

Поклонники, которые нечасто видят фото членов семьи ведущей, поблагодарили Фреймут за такие семейные снимки.

"Милые ангелочки. Спасибо, что делитесь такими интимно-семейными моментами", "Какой красивый у вас брат", "Красивая у вас семья", - писали поклонники.

Ольга Фреймут показала милое фото младших детей / instagram.com/freimutolia

Ольга Фреймут порадовала фанатов фото с братом и сестрой / instagram.com/freimutolia

Ранее Ольга Фреймут показала фото в бикини.