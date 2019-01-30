"Повезло мужу": Ольга Фреймут показала фото в бикини

Ольга Фреймут показала акрхивное фото в бикини / facebook.com/OlgaFreimut

Украинская телеведущая Ольга Фреймут восхитила поклонников фото в бикини.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась архивным снимком в розовом купальнике на отдыхе.

"Zurich. Какой год?", - подписала фото ведущая.

Поклонники расхвалили формы ведущей, отметив, что ее супругу очень повезло.

"Повезло мужу", "Красавица", "Шикарная", "Такая сексуальная", "Красивая очень!", - писали юзеры.

Ольга Фреймут показала архивное фото / https://www.instagram.com/freimutolia/

Ранее Ольга Фреймут рассказала, почему закрыли ее шоу "Оля".