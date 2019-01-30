"Повезло мужу": Ольга Фреймут показала фото в бикини

Ведущая похвасталась фигурой на архивном фото.
Украинская телеведущая Ольга Фреймут восхитила поклонников фото в бикини.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась архивным снимком в розовом купальнике на отдыхе.
"Zurich. Какой год?", - подписала фото ведущая.
Поклонники расхвалили формы ведущей, отметив, что ее супругу очень повезло.
"Повезло мужу", "Красавица", "Шикарная", "Такая сексуальная", "Красивая очень!", - писали юзеры.
Ранее Ольга Фреймут рассказала, почему закрыли ее шоу "Оля".