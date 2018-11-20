"Такой менталитет украинцев": Ольга Фреймут рассказала, почему закрыли ее шоу "Оля"

20 ноября 2018, 13:58

Ведущая считает, что украинцам не нужно шоу без конфликтов.

Оля Фреймут
Фреймут высказалась о закрытии шоу "Оля" / https://www.instagram.com/oliashow/

Известная украинская телеведущая Ольга Фреймут рассказала о судьбе программы "Оля", которая продержалась в эфире месяц.

На странице проекта в instagram появилось видео, в котором ведущая обьясняет, что проект не закрыли, а на время приостановили.

"Его не закрыли, мы отсняли пробный сезон 20 выпусков, и следующий сезон, если выйдет, он выйдет немножко другим, потому что бесконфликтность в кадре, которую мы предлагали с Америки… Есть же такой проект "Шоу Эллен". И суть в этом шоу - что там вообще нет конфликта. То есть, если к тебе приходит звезда, она с тобой разговаривает на бытовые темы, но ни в коем случае мы не касаемся болезненных для нее или для него вопросов. Поэтому этот формат для Украины очень странный, непривычный, люди присматриваются, считают, что со мной что-то не так, чего я такая добренькая", - поделилась Фреймут.

По словам ведущей, во втором сезоне она планируют "добавить" конфликта в шоу – мол, такой менталитет у украинцев.

"Если делать второй сезон, нужно добавить конфликт, к сожалению, - исключительно позитивная программа не имеет шанса долго жить. К сожалению, такой менталитет украинцев", - подытожила ведущая.

Ранее Ольга Фреймут травмировалась во время сьемок шоу.

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Ольга Фреймут
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